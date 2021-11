In perioada 19-22 noiembrie 2021, Asociația Club Kiwanis Team Iași in parteneriat cu Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași organizeaza in cadrul proiectului „Calatorim in țara muzicii” un MasterClass și un recital in scopuri caritabile la care vor participa violonistul de renume, deținator al unei viori Stradivarius, Razvan Stoica și pianista care a avut titulatura de copil minune, recunoscuta internațional, Andreea Stoica. Andreea și Razvan Stoica vor concerta caritabil in Iași, duminica, 21 noiembrie 2021, ora 17.00, in sala „Caudella” a Universitații de Arte „George Enescu”. Accesul…