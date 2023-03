Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Trandafir a dezvaluit lucrurile mai puțin frumoase, chiar dureroase, din viața ei. Actrița a marturisit ca nu considera ca a fost o mama buna, pentru ca a lipsit mult din viața copiilor ei. Iata ce a declarat intr-un interviu emoționant pentru Antena Stars!

- Bianca Dragușanu a avut de-a lungul anilor relații cu mai mulți barbați celebri, iar vedeta marturisește ca de multe ori a ramas fara cadourile scumpe pe care le-a primit. Fosta soție a lui Victor Slav spune ca cei mai buni prieteni ai sai sunt banii. Invitata la emisiunea online „Fița cu Adița”, Bianca…

- Vedeta TV i-a explicat lui Damian Draghici ce nu funcționa in viața ei și cum a ajuns sa se bucure de lucrurile mai simple.Andreea Raicu, 45 de ani, a fost una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune din ultimele decenii și, cu toate ca a renunțat la diverse proiecte TV, ramane o prezența constanta…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Catrinel Sandu a marturisit ca este pregatita sa revina in televiziune. In cadrul aceluiași interviu, vedeta a vorbit și despre viața ei de acum, dar și despre relația pe care o are cu soțul ei. Iata ce marturisiri a facut!

- Madalina Ghenea a fost jefuita pe 11 decembrie pe un aeroport din Roma. Actrița este extrem de afectata din cauza acestei situații, iar timp de trei saptamani nu a mai ieșit din casa.Pe una dintre rețelele de socializare, frumoasa romanca a raspuns intrebarilor devenite din partea fanilor sai. Mulți…

- Cristina Cioran a spus ce ganduri are pentru 2023 și ce iși dorește in perioada imediat urmatoare. Dupa desparțirea de tatal fetiței ei, vedeta pare sa aiba planuri mari pentru anul in care vom intra in mai puțin de 30 de ore.

- Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țara. Aceasta se bucura de o mulțime de fani, iar vestea ca este insarcinata a umplut inimile tuturor de bucurie. Abia așteapta sa iși stranga bebelușul in brațe și are cateva așteptari privind anxietatea de care sufera.

- Gabriela Prisacariu și-a luat fanii prin surprindere, asta dupa ce vedeta facut un anunț surprinzator in mediul online. Soția lui Dani Oțil iubește animalele de companie, iar dupa ce e "Galușca" s-a stins din viața, in viața ei a aparut o noua pisica, iar vedeta este atașata de ea.