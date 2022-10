Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și-a sarbatorit fetița cea mare, pe Ella Maya, care a implinit 6 anișori. Un asemenea eveniment nu putea trece fara o petrecere pe masura, astfel ca vedeta TV s-a ocupat de ziua de naștere a fiicei ei in cel mai mic detaliu. Iata imagini de la fericitul eveniment!

- "Fetita are multe sechele din cauza ca nu a primit oxigen creierul de la prima clipa de viata. Facem terapii peste terapii. Incercam sa o integram in societate. Are o teama foarte mare (sa comunice cu lumea - n.r.). Tot timpul a trebuit sa mergem din medic in medic. Nu stiu (cat au costat toate terapiile…

- Codin Maticiuc a implinit 42 de ani. Afaceristul este un barbat fericit și are alaturi femeia care il susține in orice, iar impreuna formeaza o familie frumoasa. Cu ocazia zilei sale de naștere, Ana Pandeli impreuna cu fiica lor i-au transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Ce reacție…

- Zi importanta in familia prezentatorului TV! Anastasia, fiica cea mica a lui Liviu Varciu, a implinit astazi 25 septembrie, varsta de cinci ani, iar prezentatorul TV a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și a postat și cateva fotografii cu micuța lui. Anda Calin și Liviu Varciu i-au…

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache, este insarcinata pentru a treia oara. A dat vestea cea mare in cadrul unui interviu pentru Antena Stars , fiind prezenta la un eveniment monden din Capitala. Andreea Popescu este casatorita cu Rareș Cojoc și impreuna au doi copii. In curand, cei doi…

- Denisa Filcea și Flick se bucura din plin de prima vacanța la mare alaturi de fetița lor, micuța Eva Maria, ce a venit pe lume in urma cu doua luni. Prezentatorul și-a luat familia și au plecat pe litoral, acolo unde fetița cuplului a vazut marea pentru prima data. Ce mesaj emoționant au postat.

- Azi, in familia Ancai Serea și a lui Adrian Sina este sarbatoare mare. Fiica cea mare a fostei prezentatoare de stiri sportive a implinit 15 ani, iar vedeta nu a lasat sa treaca evenimentul fara o petrecere speciala.

- Alessia, fiica cea mare a Amaliei și a lui Ilie Nastase, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cați ani a implinit tanara, dar și ce mesaj emoționant a postat mama ei cu ocazia acestei zile. Fostul tenismen trebuie sa fie tare mandru.