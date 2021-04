Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar de stat de la Sanatate, medicul epidemiolog Andreea Moldovan, a fost asteptata cu flori la intrarea in Spitalul de Boli Infectioase Brasov, dupa ce a fost demisa din Ministerul Sanatatii

- Fostul secretar de stat afirmase, miercuri, dupa ce a fost demisa din functie, ca se va intoarce pentru a-si desfasura activitatea la spitalul la care lucra. Pe 6 ianuarie, Vlad Voiculescu anunțase ca Andreea Moldovan a fost numita secretar de stat, venind din funcția de director medical al Spitalului…

- Andreea Moldovan a fost demisa din funcția de secretar de stat in Ministerul Sanatații, dupa emiterea ordinului privind noile criterii de carantinare a localitatilor. Medicul Andreea Moldovan a precizat ca se va intoarce la spital. "Da, ma intorc la spital. (…) Este o decizie pe care trebuie sa o respectam…

- Secretarul de stat Andreea Moldovan, revocata din funcție alaturi de ministrul Sanatații Vlad Voiculescu, a declarat ca „decizia trebuie respectata” și ca ea se va intoarce la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, unde era director medical pana in luna ianuarie, cand a fost numita la minister. Decizia…

- Spitalele de urgența ar urma sa aiba fluxuri separate pentru pacienții COVID-19. Anunțul a fost facut astazi de medicul Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, intr-o videoconferința despre implicarea altor specialitați medicale in tratarea pacienților COVID-19. In primul an al pandemiei,…

- A mai murit un pacient care a fost evacuat in timpul incendiului. Numarul a ajuns acum la 16 pacienți decedați. Ministerul Sanatații a fost informat, marți dimineața, despre un deces in randul pacienților care s-au aflat in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București…

- Andreea Moldovan, secretar de stat din ministerul Sanatații și fost director medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, a anunțat luni la Europa FM ca se schimba din nou strategia de testare pentru depistarea cazurilor de COVID-19. Secretarul de stat din ministerul Sanatații a explicat ca…

- Daca o persoana se imbolnavește cu noul coronavirus dupa administrarea primei doze de vaccin, nu se recomanda rapelul. Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a explicat miercuri, ca abia dupa 30 de zile de la vindecarea bolii se va relua administrarea ambelor doze de vaccin. „Practic…