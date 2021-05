Stiri pe aceeasi tema

- Andra-Diana Migiu a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita, editor online: Adrian Dadarlat)

- "Mafia din Sanatate" este formula magica folosita de Vlad Voiculescu și fanii sai pentru a explica interese obscure care stau in spatele demiterii sale și a Andreei Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Foarte ciudat este ca chiar Andreea Moldovan, de exemplu, are de ascuns cate ceva. …

- Prezent la Bistrița pentru o intalnire cu conducerile de organizații, primari și parlamentari PNL, Ludovic Orban a declarat ca, dupa ce a ascultat afirmațiile facute de Vlad Voiculescu la adresa lui Florin Cițu, considera ca decizia revocarii fostului ministru al Sanatații a fost corecta, a relatat…

- Fostul secretar de stat afirmase, miercuri, dupa ce a fost demisa din functie, ca se va intoarce pentru a-si desfasura activitatea la spitalul la care lucra. Pe 6 ianuarie, Vlad Voiculescu anunțase ca Andreea Moldovan a fost numita secretar de stat, venind din funcția de director medical al Spitalului…

- Medicul Andreea Moldovan a afirmat, astazi, dupa ce a fost demisa din functia de secretar de stat in Ministerul Sanatatii, alaturi de ministrul Voiculescu, ca se va intoarce pentru a-si desfasura activitatea la spitalul la care lucra. „(n.r. Decizia premierului Florin Citu) este o decizie pe care trebuie…

- Andreea Moldovan a fost demisa din funcția de secretar de stat in Ministerul Sanatații, dupa emiterea ordinului privind noile criterii de carantinare a localitatilor. Medicul Andreea Moldovan a precizat ca se va intoarce la spital. "Da, ma intorc la spital. (…) Este o decizie pe care trebuie sa o respectam…

- Medicul Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a spus luni seara la Digi24 ca testarea pentru coronavirus in farmacii ar putea sa inceapa in decurs de o saptamana, in paralel cu dezbaterea ordinului de ministru fiind facut și instructajul farmaciștilor.

- Una dintre cele mai vechi boli cunoscute de omenire este tuberculoza. Miercuri, pe 24 martie, lumea intreaga a celebrat Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei, cu scopul de a atrage atentia asupra cauzelor acestei boli, dar si de a transmite informatii referitoare la preventia si tratamentul…