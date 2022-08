Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca a implinit 50 de ani și a facut petrecere la Istanbul.Intre cei care se numara printre rasfațații Andreei Esca se numara Lucian Mandruța, Dana Rogoz, Mihai Petre, dar și cheful Adrian Hadean. ”N-am știut pana la ora asta unde plecam. Din zece in zece ani, așa e ziua Escai: surpriza.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, in contextul in care prima nava incarcata cu cereale din Ucraina a ajuns in stramtoarea Bosfor, prin coridorul special agreat in Marea Neagra, ca este nevoie de continuitate si regularitate in aceste exporturi. "Fiecare hrivna castigata de muncitorii…

- O romanca a fost atat de dezamagita de serviciile primite in cadrul unui hotel de pe litoralul romanesc, incat a povestit totul pe Facebook. Pozele facute la o unitate de cazare din Eforie Nord au devenit virale.

- Procurorii din Spania vor cere unui tribunal sa o condamne pe vedeta columbiana Shakira la opt ani și doua luni de inchisoare, daca va fi declarata vinovata in așteptatul proces pentru presupusa frauda fiscala. Shakira, al carei nume complet este Shakira Isabel Mebarak Ripoll, este acuzata ca nu a platit…

- Iata l-am vazut la fata in sfarsit si pe ministru Educatiei Topala. Slava lui a mers inaintea numelui inca de pe vremea cand faceam a doua facultate. Inca de pe atunci am auzit de la toti prietenii mei de la Facultatea de Matematica și Informatica a Universitatii de Stat de spagarul Topala care iubea…

- In timp ce așteptau sosirea președintelui american Joe Biden și a altor lideri mondiali in locul de inalta securitate al summitului NATO de la periferia Madridului, marți, oficialii internaționali și jurnaliștii au fost nedumeriți sa gaseasca "salata ruseasca" in meniul restaurantului intern.…