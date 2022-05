Stiri pe aceeasi tema

- Juriul de la Te Cunosc de Undeva a avut parte de transformari incredibil de bune in cadrul celei de a doua ediții a ravnitulul show TV, insa cand Emi și Cuza au intrat pe scena pentru a-și susține momentul, jurații au ramas fara cuvinte. Iata cum s-au descurcat cei doi in rolul trupei Rednex!

- Momente de-a dreptul emoționante și impresionante in cea de a doua ediție a showului TV, Te Cunosc de Undeva! Juriul a fost cu adevarat uimit de transformarea lui Romica Țociu și a partenerei, Carmen Chindriș, in Warren G & Sissel. Iata momentul, dar și jurizarea!

- Andreea Balan și Alina Pușcaș au facut furori in a doua ediție a sezonului 17 Te cunosc de undeva! Jurata și prezentatoarea TV au surprins cu aparițiile in rochii cu adevarat splendide. Cat de bine au aratat.

- Dupa 10 ani de prietenie și dupa ce au facut echipa in La La Band, acum Dima Trofim și Alexia Țalavutis fac echipa și la Te cunosc de undeva. Cei doi concurenți au ridicat juriul, colegii de la canapea și publicul in picioare dupa momentul lor de-a dreptul fascinant. Aceștia s-au transformat in Michael…

- Pentru Emi e prima oara cand vine la te cunosc de undeva, insa Cuza a mai fost prezent intr-un sezon, dar cei doi acum fac echipa in cadrul show-ului de la Antena 1. Prima transformare a celor doi a fost in Connect-R și Smiley, iar Andreea Balan a ramas impresionata de momentul lor.

- In timp ce numeroase vedete se vaita in aceasta perioada ca s-au ingrașat, asta dupa mesele bogate din perioada Paștelui, ei bine, in cazul Andreei Banica lucrurile stau total diferit. Frumoasa blondina le-a povestit fanilor ca a slabit extrem de mult, astfel ca atunci cand s-a privit in oglinda a avut…

- Unul dintre cei mai cunoscuti profesori de canto din Romania, Crina Mardare, se alatura show-ului Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera in curand, la Antena 1. Astfel, incepand din acest sezon, artista le va fi alaturi celor opt cupluri de concurenti la antrenamentele de canto si le va impartasi…

- Jazzy Jo si Zarug fac echipa la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 17 . Emisiunea va incepe in curand la Antena 1 și ii va avea ca prezentatori pe ALina Pușcaș și Pepe. Opt cupluri de concurenti participa la „Te cunosc de undeva!”, in cel de-al 17-lea sezon al show-ului de la Antena 1. Emi si Cuza, Ana…