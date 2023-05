Stiri pe aceeasi tema

- „Acum” este single-ul pe care Andreea Balan il aduce in playlisturi in aceasta vara. Cu muzica și versurile compuse de catre Liviu Teodorescu alaturi de Shift, Loredana Cavasdan și Gabriel-Iulian Dragomir, „Acum” este o piesa pop dance ce te poarta timp de trei minute intr-o lume colorata, acolo unde…

- Becky Hill face echipa cu Lewis Thompson pentru single-ul “Side Effects”. Vocea plina de suflet a lui Becky ofera calitatea de vedeta unei melodii care ii sporește talentul uriaș de a uni muzica pop captivanta cu cea electronica. Versurile melodiei vorbesc despre fantomele unei relații vechi, chiar…

- “Mi-e dor” – Noua piesa a Madalinei Lungu, solista care a debutat in muzica cu melodia populara “Cat traiește omu’n lume”, ne aduce o schimbare radicala de ritm, gen și atmosfera. Madalina, creatoare a versurilor și liniei melodice a colaborat de aceasta data cu studioul Jam Station Studio unde a facut…

- Formatia Vama a lansat un nou single, „Barosanii”, cu Tudor Chirila care aminteste, in videoclip, de Joker si canta versuri precum: „Banii se fac usor, ti-o spune un vrajitor”, „Vreau sa-ti iau anii, vreau sa-ti arat cum traiesc barosanii”, „Hai vino sa vezi cum e cu smecheria”.Videoclipul a fost…

- La doar cateva ore dupa ce artista ne-a purtat printr-o calatorie muzicala unde pasiunea și iubirea se intalnesc odata cu noul single „Cu inima ta”, Andreea Balan prezinta o noua versiune a piesei, de data aceasta alaturi de Jador. TikTok-ul a fost cel care i-a adus impreuna pentru aceasta colaborare.…

- Andreea Balan canta cu Jador. Cum suna piesa! VIDEO Andreea Balan a lansat ieri un nou single, intitulat „Cu inima ta”. Artista a realizat și o a doua versiune a piesei, o colaborare cu Jador. TikTok-ul a fost cel care i-a adus impreuna pe Andreea Balan și Jador pentru aceasta colaborare. In urma cu…

- Em Beihold a lansat single-ul “Roller Coasters Make Me Sad”. Este imnul pentru oricine este confuz cu privire la motivul pentru care nu sunt mai fericiți cand toți cei din jurul lor par sa se distreze. „Este vorba despre experiența cu „Numb Little Bug”, recunoaște ea. „In ziua in care a fost lansat,…