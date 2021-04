Stiri pe aceeasi tema

- Elena Merișoreanu este complet dezamagita de vorbele grele pe care i le-a aruncat Maria Dragomiroiu intr-o emisiune TV. Cantareața de muzica populara a declarat pentru Xtra Night Show ca nici nu vrea sa mai auda de artista și nici nu vor mai vorbi vreodata.

- Invitata in platoul emisiunii Xtra Night Show, Andreea Balan (36 de ani) a vorbit despre relația pe care o are in prezent cu tatal ei, Sandel Balan. Barbatul locuiește in Ploiești. In trecut, solista a povestit ca, in vremea in care era impresarul trupei Andre, tatal ei devenea agresiv atunci cand ea…

- Claudia Patrașcanu a decis sa spuna tot ce știe despre fostul sau soț, la Xtra Night Show. Vedeta susține ca tatal copiilor ei nu este deloc responsabil, ba chiar ar avea un anturaj in care s-ar afla și unul dintre apropiații lui Alex Bodi.

- Andra nu trece deloc prin cea mai buna perioada! Vedeta impreuna cu familia sa se afla in izolare de cateva zile, dupa ce au fost infectați cu coronavirus! Cantareața spune ca a avut de traversat momente grele, iar acum și-a pierdut și gustul și mirosul!

- Andreea Balan se pare ca, intr-un final, și-ar fi gasit jumatatea, sau cel puțin așa pare. Dupa desparțirea cu scantei de George Burcea, Andreea și-a gasit liniștea in brațele lui Tiberiu Argint. In ultima vreme, apropiații vedetei spun, ca se tot gandesc la o posibila casnicie. Sa sune clopotele pentru…

- Pe Carmen de la Salciua o cunoaște toata lumea, insa puțini știu faptul ca frumoasa artista a trecut printr-o drama. Celebra manelista și-a deschis din nou sufletul in fața fanilor de pe rețelele de socializare și a facut cateva dezvaluiri emoționante despre clipele grele din viața ei. Iata ce le-a…