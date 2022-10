Stiri pe aceeasi tema

- Dennis Man a marcat un gol pentru Parma in meciul castigat, scor 2-1, pe teren propriu, cu Frosinone, in etapa a 7-a din Serie B. Internaționalul roman a intrat pe teren in minutul 46 și a transformat un penalty in minutul 51. Celalalt gol al gazdelor a fost reușit de Tutino (45+2, tot din penalty).…

- Un nou medic in echipa Spitalului Mioveni Dr. Andreea Hodorog, medic specialist obstetrica-ginecologie, s-a alaturat echipei Spitalului Mioveni, incepand cu 15 septembrie 2022. Dr. Hodorog a terminat Universitatea de Medicina și Farmacie din Craiova in anul 2016, dupa care a realizat rezidențiatul tot…

- FCSB și FC U Craiova 1948 au anunțat transferul jucatorului Italian Andrea Campagno, de la gruparea olteana la vicecampioana “Atacantul italian in varsta de 26 de ani a semnat contractul cu clubul nostru și va purta tricoul cu numarul 96. Andrea va participa marți la o conferința de presa organizata…

- Andrea Compagno e noul atacant al celor de la FCSB, Becali platind pe el o suma imensa, 1,5 milioane de euro. Fotbalistul a evoluat in Italia, țara sa natala, doar la nivelul Seriei D, la formații precum Borgosesia, Pinerolo sau Due Torri, insa s-a remarcat in cel mai slab campionat al Europei, San…

- Adrian Mititelu Jr., fiul patronului de la FCU Craiova, susține ca tatal lui l-a „creat” pe Andrea Compagno, atacantul de 26 de ani cumparat de FCSB cu 1,5 milioane de euro. Mutarea dezvaluita in exclusivitate de GSP.ro se va realiza pentru aproximativ 1,5 milioane de euroAjuns la Craiova in iulie 2020,…

- George Puscas a semnat cu Genoa. Atacantul roman va evolua, astfel, in noul sezon la echipa italiana de liga secunda. Atacantul roman va fi coleg cu un alt fotbalist roman, fundasul Radu Dragusin. Genoa a ajuns la un acord cu echipa engleza Reading pentru Puscas (26 ani), pentru suma de 3 milioane de…

- Gabriel Iancu (28 de ani) a semnat un contract cu FC U Craiova 1948, a anuntat, miercuri, clubul oltean pe pagina sa de Facebook. „Internaționalul roman are la activ 4 titluri de campion in Romania, 3 cu FCSB și 1 cu Viitorul Constanța, Cupa Ligii, Cupa Romaniei si 2 Supercupe ale Romaniei in palmares.…

- Fotbalistul Andrea Cambiaso, recent achizitionat de Juventus de la Genoa, a fost imprumutat de clubul din Torino la o rivala din Serie A, Bologna, a anuntat vineri aceasta grupare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…