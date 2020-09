Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o cariera de aproape doua decenii in televiziune, celebra prezentatoare Simona Gherghe revine la Antena 1 cu o surpriza uriașa pentru fanii sai. Vedeta va prezenta reality show-ul „Mireasa” și asta nu e tot!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea in perioada 31 august - 13 septembrie 2020. Meteorologii au anunțat ca vremea se va raci treptat in primele zile ale...

- Petronela este una dintre cele mai populare concurente de la "Mireasa". Dupa finalizarea show-ului, tanara și-a schimbat look-ul, dar a ramas și fara unul dintre conturile de socializare. Ce i s-a intamplat fostei concurente.

- Schimbare imporanta pentru clienții Orange! Compania de telefonie mobila a trimis notificari catre toți clienții prin care ii informeaza ca se va renunța la factura tradiționala, pe hartie, fiind adoptat un format electronic. Așada, toți clienții Orange vor primi e-mail cu cat au de plata in fiecare…

- Cuplul Speak și Cristina Stefania este unul sudat și i-am putut urmari in experiența ”Asia Express” difuzata de Antena 1, in sezonul doi al acestui show. De curand Ștefania și-a bucurat fanii, mai ales fanele, dupa ce și-a anunțat deschiderea unei afaceri. Iubita lui Speak, decizie radicala De curand…

- Lanțul global de restaurante fast-food KFC a anunțat duminica ca va incepe crearea in laborator a unor meniuri produse cu ajutorul imprimantelor 3D, potrivit The Verge, care citeaza comunicatul companiei.Producția de aripioare va fi realizata in parteneriat cu o companie specializata din Rusia,…

- Masura ar urma sa fie implementata din acest an si se refera la licentele noi. Se urmareste ca autovehiculele electrice sa ajunga la 30% din parcul auto de taximetrie. Numarul licentelor ar urma sa creasca pana la 2.200, cu 500 mai multe decat in prezent. Actualele licente nu vor mai fi prelungite in…

- Raymond, unul dintre foștii concurenți ai emisiunii ”Mireasa pentru fiul meu”, a ajuns de nerecunoscut dupa pandemia de coronavirus. Tanarul și-a lasat parul lung și cioc, iar fanii sai nu l-au mai recunoscut.