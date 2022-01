Andra nu a cântat mereu: “Băteam toată țara cu trenul…” Andra se afla in topul celor mai iubite artiste de la noi, insa puțini sunt cei care știu cu cate greutați și sacrificii s-a confruntat la inceputul carierei. La fel cași in cazul multor artiști nu numai de la noi, dar și din strainatate, „culmile succesului” nu pot fi urcate peste noapte! In cazul Andrei, marele sprijin s-a dovedit a fi tatal ei, care a incurajat-o și a susținut-o sa mearga pe drumul muzicii. El a fost cel care a insoțit-o in toata țara, oriunde se ivea vreun concurs in care mica Andra de atunci putea sa-și arate talentul. “Din dragoste pentru muzica, voiam sa urc mereu pe scena.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

