- Un numar de 21 de perchezitii au loc, miercuri, la Timisoara, Arad si in Capitala, pentru destramarea unei retele care se ocupa cu inmatriculari in fals de masini aduse din strainatate. Potrivit anchetatorilor, firmele de inmatriculari perchezitionate modificau documentele si numerele masinilor aduse…

- Dezvaluiri-șoc in cazul fostilor militari romani, uciși Congo. Oficial, MAE a anunțat ca doi cetațeni romani au murit, iar patru au fost raniți. Un fost politist din Bucuresti s-ar numara printre cei ucisi. Facea parte din grupul de 20 de luptatori, angajati in gruparea condusa de Horatiu Potra, relateaza…

- FCSB și Farul Constanța au remizat, scor 1-1, luni, pe Arena Nationala din Capitala, in epilogul etapei cu numarul 24 a Ligii 1. In ziua in care Gica Hagi a implinit 59 de ani, Farul Constanța a obținut un punct la Bucuresti, in fața FCSB-ului, dupa ce a prestat un joc pe alocuri modest. Dupa […]

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in 2023 a fost de 16.335, in crestere cu 4,04% comparativ cu anul precedent, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea au fost din Bucuresti, respectiv 1.979…

- Purcelușa Luna traiește o viața de vis alaturi de stapana ei Andra, o tanara din Satu Mare. Ea este o mare iubitoare de animale, așa ca nu a stat nicio clipa pe ganduri atunci cand a salvat-o pe Luna de pe un camp, acum trei ani. Un medic american i-a oferit sfaturi despre cum sa aiba grija de ea, iar…

- Politia Rutiera recomanda conducatorilor auto sa sporeasca atentia la volan si sa nu se angajeze in depasirea coloanelor ce se vor forma. Relaxarea din minivacanța de Craciun se va transforma intr-un test al nervilor pentru șoferii care se intorc acasa. Mai ales pentru cei care revin in București.…