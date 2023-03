Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Rotaru, finanțatorul celor de la Universitatea Craiova, a lansat un atac extrem de taios la adresa selecționerului Edi Iordanescu. Motivul? „Juveții” n-au nici macar un jucator convocat pentru meciurile cu Andorra și Belarus, ipostaza care a starnit furia afaceristului. ...

- Lotul Romaniei pentru meciurile cu Andorra si Belarus. Edi Iordanescu a decis sa cheme doi debutanti. Este vorba de Adrian Sut si de Alexandru Dobre. Andorra – Romania este primul meci din preliminariile EURO 2024 si va fi pe 25 septembrie, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Selecționerul Edi Iordanescu…

- Surprizele lui Edi Iordanescu, inainte de primele meciuri din preliminariile EURO 2024, nu au intarziat sa apara. Selecționerul a convocat in premiera doi jucatori, anume Adrian Șut și Alexandru Dobre, de la FCSB, respectiv Famalicao. Andorra – Romania va fi primul meci al „tricolorilor”, din preliminariile…

- Visul naționalei de handbal masculin a Romaniei de a participa la un campionat european dupa 28 de ani este tot mai departe. O noua infrangere rușinoasa in fața naționalei din Insulele Feroe le da planurile peste cap tricolorilor.

- Edi Iordanescu, selecționerul Romaniei, nu va putea conta pe Vlad Chiricheș, capitanul naționalei, in primele meciuri din preliminariile EURO 2024. Andorra - Romania (25 martie, 21:45, Antena 1) și Romania - Belarus (28 martie, 21:45, Prima TV) sunt primele partide ale „tricolorilor” in aceste preliminarii.…

- Cristiano Bergodi a avut prima reactie dupa ce Sepsi a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, in etapa a 29-a a Ligii 1. Gruparea din Sfantu Gheorghe a ratat sansa de a-si asigura, matematic, calificarea in play-off. Sepsi are doua puncte avans fata de FC U Craiova 1948 si are nevoie de cel putin un […] The…

- Florin Prunea (54 de ani) pune presiune pe naționala Romaniei inaintea debutului in preliminariile EURO 2024! Romania va debuta in preliminariile EURO 2024 pe data de 25 martie, impotriva reprezentativei Andorrei. Romania se afla in grupa I, alaturi de Elveția, Belarus, Israel, Andorra și Kosovo. Florin…

- Mirel Radoi a semnat cu noua echipa și va fi adversarul lui Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Astfel, fostul selecționer al Romania a fost prezentat, oficial, de saudiții de la Al-Tai. Mirel Radoi a revenit in antrenorat, dupa desparțirea de Universitatea Craiova. Antrenorul roman a semnat cu Al-Tai…