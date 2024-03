FRF a lansat trailer-ul filmului calificarii Romaniei la EURO 2024! Filmul se intituleaza „In inima Naționalei – Din vestiar pana in Germania”. Pelicula va fi lansata oficial pe 17 mai, atunci cand va ajunge in cinematografele din toata țara. FRF a lansat trailer-ul filmului calificarii Romaniei la EURO 2024! „Dupa 8 ani, Romania se intoarce […] The post FRF a lansat trailer-ul filmului calificarii Romaniei la EURO 2024! Cand va putea fi urmarita pelicula in cinematografe appeared first on Antena Sport . Articolul FRF a lansat trailer-ul filmului calificarii Romaniei la EURO 2024! Cand va putea…