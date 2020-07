Andi de la „Insula Iubirii” este ”Burlacul”

Stiri pe aceeasi tema

- Inițial, s-a zvonit ca Jador ar urma sa primeasca acest job, insa Andi a fost ales, potrivit Viva.ro, care citeaza redactia.ro. Citeste si Insula iubirii 2019. Un concurent si-a indeplinit cea mai mare fantezie. Avem imaginile, a intrat in camera pe geam Andi a devenit cunoscut…

- Liderul USR, Dan Barna, acuzat de premierul Ludovic Orban ca a participat la protestul din Piata Victoriei, chiar dupa ce au avut o intalnire pentru discutii despre alegerile din Bucuresti, afirma ca doar a trecut prin piata in drumul sau spre casa. "Nu am participat la protestul din Piata Victoriei.…

- Robert Sfat, fiul in varsta de 19 ani al lui Brigitte Sfat, a decis sa vorbeasca deschis despre ce s-a intamplat in casa mamei sale, in noaptea de duminica spre luni, cand aceasta l-a reclamat la Poliție pentru ca i-ar fi furat și vandalizat mașina. Tanarul susține ca nu a consumat substanțe ilegale,…

- Balerinul Ovidiu Danci a murit la varsta de 39 de ani. Dansatorul, care a participat la emisiunea „Dansez pentru tine” difuzata de Pro TV, a fost diagnosticat recent cu doua afecțiuni grave, printre care și leucemie. Potrivit Bistrițeanul , Ovidiu Danci a fost internat la Spitalul Județean de Urgența…

- Claudiu Bleonț (55 ani) a decis sa se mute in Munții Apuseni și sa candideze la primarie. Deși vrea sa se implice mai mult in comunitate, acesta a precizat ca nu va renunța la actorie. Bleonț s-a mutat odata cu apariția virusului SARS-CoV-2 in Romania, in comuna clujeana Beliș. Ii place atat de mult…

- Elena Ionescu, in varsta de 32 de ani, a caștigat emisiunea- concurs Survivor Romania, precum și suma de 250.000 de lei. Fosta solista a trupei Mandinga a dezvaluit ce intenționeaza sa faca cu acești bani. „De acolo, din Dominicana, nu realizam cum ma vad oamenii de acasa. De multe ori aveam impresia…

- Dan Negru a studiat prețurile din stațiunile de la malul marii, pentru sezonul 2020. In opinia omului de televiziune, in multe dintre cazuri, tarifele de la Marea Neagra sunt prohibitive. VOUCHERE DE VACANTA 2020. Ce se intampla daca firma da faliment "Oferta" care l-a determinat sa…

- Cunoscutul muzician, actor, poet si compozitor de muzica de teatru a fost indignat din cauza unui atac al lui Mircea Badea la adresa artistilor din Romania, pe care i-a ridiculizat intr-una dintre emsiunile sale. „Scrisoare deschisa. Domnule Mircea Badea. Ma adresez dumneavoastra cu apelativul „domnule”,…