Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe locul al treilea in topul tarilor europene cu cele mai ieftine locuinte in timp ce Austria este cea mai scumpa tara europeana pe acest segment, conform unui studiu realizat de o companie de consultanta, scrie Agerpres.Pretul mediu pentru o locuinta in Romania a fost, anul trecut,…

- Spania intra, de astazi, in cel de-al treilea val de caldura extrema din aceasta vara si se asteapta temperaturi de pana la 44°C. Locuitorii din Madrid, din intreaga regiune Andaluzia, din Extremadura, plus din alte 13 provincii, sunt deja afectati de caldura sufocanta. Pentru cateva ore pe zi termometrele…

- David Popovici (18 ani) s-a calificat in semifinalele probei de 200 de metri liber la Campionatele Mondiale de natație de la Fukuoka. El a parcurs cele patru lungmi de bazin in 1,44, 86 Reporterul GSP Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka, și transmit toate informațiile…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, luni si marti, la al treilea Summit Uniunea Europeana - Comunitatea Statelor Latino-Americane si Caraibiene (UE-CELAC), care va avea loc la Bruxelles, transmite, vineri, Administrația Prezidențiala.

- Compania de tehnologie rinf.tech a deschis al treilea birou, in Romania. Noul sediu este situat in Cluj Business Campus din Cluj-Napoca. Compania este in plina expansiune, cu 100 de poziții deschise pe piața IT. „Suntem recunoscatori ca avem oportunitatea de a ne extinde operațiunile din Cluj-Napoca.…

- Recep Tayyip Erdogan a depus sambata juramantul pentru al treilea mandat de președinte al Turciei, intr-o ceremonie desfasurata la parlamentul din Ankara. Mandatul prezidențial in Turcia are o durata de cinci ani. La ceremonie au participat peste 30 de sefi de stat sau de guvern, precum și secretarul…

- Erling Haaland (22 de ani), atacantul lui Manchester City, a primit trofeele de „Cel mai bun fotbalist al sezonului in Premier League” și „Cel mai bun tanar jucator al sezonului in Premier League. Haaland este al treilea jucator din istoria Premier League care primește ambele trofee in același sezon.…