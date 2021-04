Un barbat, in varsta de 73 de ani, și-a pierdut viața dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul al treilea al Spitalului Județean Slobozia. Inspectoratul Judetean de Politie Ialomita a demarat o ancheta dupa ce un pacient in varsta de 73 de ani, a murit joi seara, dupa ce s-a aruncat in gol […] The post Ancheta la Spitalul Slobozia. Un pacient a murit, dupa ce s-a aruncat de la etaj appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .