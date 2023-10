Stiri pe aceeasi tema

- Statia de carburanti MOL din municipiul Roman a fost inchisa temporar de comisarii Comisariatului Judetean de Protectie a Consumatorilor (CJPC) Neamt dupa ce mai multi soferi au reclamat, vineri, ca au alimentat cu apa in loc de benzina sau motorina.

