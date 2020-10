Anca Simionescu este noul Country Manager al Lion’s Head Investments

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Politehnica din București (UPB) a solicitat banii promiși de Guvern pentru a nu fi nevoita sa majoreze costurile pentru cazarea in caminele din Complexul Regie și Leu, conform edupedu.ro. Rectorul UPB Mihnea Costoiu a explicat insa ca „una este sa ceri, alta este sa și primești” și ca…

- Universitatea Politehnica din București (UPB) a solicitat banii promiși de Guvern pentru a nu fi nevoita sa majoreze costurile pentru cazarea in caminele din Complexul Regie și Leu, conform edupedu.ro. Rectorul UPB Mihnea Costoiu a explicat insa ca „una este sa ceri, alta este sa și primești” și ca…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat punerea in dezbatere publica, pana pe data de 31 martie 2021, a propunerilor de modificare a legilor Justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind…

- Nicusor Dan, candidat la functia de primar general al Capitalei, sustinut de PNL si USR PLUS, a declarat duminica seara ca viitoarea administratie a municipiului Bucuresti va colabora cu Guvernul pentru proiecte precum metroul de suprafata, soseaua de centura sau centura verde a Capitalei. "Vreau…

- FASHION HOUSE Outlet Center, unul dintre cele mai mari centre comerciale de tip outlet din Europa, o numește pe Cornelia Nicolae in funcția de Director de Operațiuni Retail in Romania. In funcția nou creata, Cornelia va fi responsabila de lansarea FASHION HOUSE OUTLET CENTRE din zona CERNICA, noul proiect…

- Trei cladiri de birouri din București se numara printre primele din portofoliul Skanska, din regiunea CEE, care au fost inscrise pentru a primi certificarea WELL Health-Safety Rating. Cel mai nou sistem de evaluare a cladirilor, introdus de International WELL Building Institute (IWBI), este unul dintre…

- Compania Nationala de Investitii a postat noi imagini care arata stadiul in care se afla arenele Ghencea, Giulesti si Arcul de Triumf. Stadioanele au fost construite pentru Euro2020, turneul fiind insa amanat pentru anul urmator, anunța MEDIAFAX.Lucrarile la cele 3 arene aflate in constructie…

- Pe fondul creșterii alarmante a numarului de cazuri COVID-19 confirmate pozitiv, in timp ce Romania se afla deja pe lista galbena a 20 de state din Europa, care interzic accesul romanilor sau impun restricții la intrarea pe teritoriul lor și guvernanții dau din colț in colț sa gaseasca metode de…