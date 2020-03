Stiri pe aceeasi tema

- Copilul de patru ani care a intrat in coma dupa o anestezie generala facuta la stomatolog este in stare extrem de grava. Medicii au anunțat astazi ca traiește doar cu ajutorul aparatelor și toate organele i-au cedat.

- Fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea a facut public si diagnisticul, dupa ce luni seara, a anuntat pe contul sau de Facebook, ca a fost diagnosticata cu o boala grava autoimuna si a ales sa se trateze in tara, avand incredere in sistemul medical.Citește și: Liviu Pleșoianu iși anunța…

- Doi copii cu varsta de aproximativ 10-12 ani au fost accidentați vineri seara la Camarașu, in județul Cluj. O mașina implicata intr-o coliziune i-a lovit pe cei doi copii, aflați pe marginea drumului. La locul accidentului a intervenit in urma apelului la 112 o autospeciala cu modul de descarcerare…

- Selma Blair a anunțat in urma cu doi ani ca sufera de o boala crunta, scleroza multipla in placi, care afecteaza insa milioane de oameni din intreaga lume. Actrita a fost surprinsa recent, chiar in apropierea casei sale, in ipostaze care demonstreaza ca batalia cu boala este una foarte grea.…

- Copilul care a incercat sa se sinucida marți dimineața, in timp ce se afla la școala, este in stare grava. Puștiul de 12 ani a suferit mai multe fracturi, urmeaza sa fie operat și are nevoie de sange.

- Un barbat de 43 de ani din judetul Sibiu a fost diagnosticat de Institutul Cantacuzino cu gripa, fiind al doilea caz confirmat in judet in acest sezon. Barbatul, care nu este vaccinat antigripal, este internat in stare grava, dar stationara, scrie news.ro.Potrivit Directiei de Sanatate Publica…

- De la inceputul anului, in doar 11 zile, 15 oameni si-au pierdut viata din cauza incendiilor. Printre acestia sunt si doi copii. Cel mai recent caz a avut loc in satul Saratenii Vechi, Telenesti.

- Un adolescent in varsta de 16 ani a fost ranit grav, luni, dupa ce a cazut cu placa de snowboard in zona localitații Valea Mare, din județul Bistrița-Nasaud. Copilul a fost preluat inconștient, anunța MEDIAFAX.Reprezentanții ISU Bistrița-Nasaud au transmis ca un adolescent in varsta de 16…