"Ca urmare a decretului prin care presedintele Romaniei, domnul Klaus Werner Iohannis, a dispus revocarea din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie a doamnei Laura Codruta Kovesi si a publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, a emis astazi ordinul de delegare in aceasta functie a doamnei Anca Jurma, procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie. Doamna Anca Jurma a indeplinit pe parcursul a doua mandate atributiile de procuror sef al Serviciului de cooperare…