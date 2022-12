Anamaria Prodan și Codrin Ștefănescu, dezmăț pe manele, la ziua impresarei. „S-a terminat șmecheria!” (VIDEO) „Ce femeie number one e Anamaria Prodan!” – a cantat Tzanca Uraganu’ cat l-au ținut plamanii, ca doar a implinit Anamaria Prodan 50 de ani și a dat o petrecere de pomina. Manele, șampanie, tort mai inalt decat ea, dedicații și patru sute de prieteni. Și Codrin Ștefanescu! Cei doi și-au serbat ziua de naștere impreuna, ca doi buni prieteni, foști iubiți. Anamaria Prodan schimba prefixul sambata, pe 17 decembrie, va implini 50 de ani. Cu aceasta ocazie, impresara a facut petrecere mare, cu lautari, manele și toți prietenii ei, dar și familia. Mai puțin Laurențiu Reghecampf, se știe! De altfel, antrenorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan, din nou o apariție de senzație! Impresara iși sarbatorește ziua de naștere și implinește varsta de 50 de ani, pe 17 decembrie. Anamaria Prodan a ales sa petreaca alaturi de prietenii apropiați la un restaurant, iar cei care au incins atmosfera sunt Elis Armeanca, Jean de la Craiova,…

- SCMU Craiova este pregatita de meciul decisiv cu Fenerbahce Istanbul, din mansa retur a 16-imilor de finala din CEV Cup! Disputa decisiva pentru calificare va avea loc astazi, de la ora 18.00, in deplasare, iar miza este extrem de mare. Pentru a merge mai departe, SCMU are nevoie de cel putin doua seturi…

- Din vara acestui an, uzina de automobile de la Craiova are un nou proprietar. Este vorba despre Ford Otosan, un joint-venture cu sediul in Turcia, cu o influența majora atat pe plan local cat și internațional. Alaturi de alți jurnaliști romani, Automarket a avut o vizita de lucru in Turcia, unde a aflat…

- FOTO| Tudor Limbean, Micul Patriot din Vințu de Jos, a caștigat premiul I și marele trofeu „Maria Tanase” la secțiunea 12-15 ani Tudor Limbean, micul patriot din Vințu de Jos a caștigat la sfarșitul lunii octombrie premiul I și marele trofeu „Maria Tanase” la secțiunea 12-15 ani, la festivalul-concurs…

- FCV Farul Constanta a obtinut cea de-a 11-a victorie din actuala editie a Superligii la fotbal: 2-1 (1-1) cu FC U Craiova, intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru prima etapa a returului. Dincolo de cele trei puncte foarte importante, care mentin Farul in postura de lider detasat al clasamentului,…

- Marele absent de la botezul lui Liam Simeon Reghecampf, care a avut loc ieri, a fost Laurențiu Reghecampf jr, baiatul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf. Luca Reghecampf i-a dus dorul fratelui la eveniment. Laurențiu Reghecampf are trei copii din trei relații. Luca Reghecampf e baiatul…

- Carmen Chindriș și Taraful Rutenilor au devenit peste noapte cei mai populari cantareți de muzica de petrecere din Romania. Marele lor succes -”Ziua cand tu m-ai sarutat”, se bucura de un record de vizualizari și pe YouTube (se apropie de pragul de 40 de milioane de vizualizari) și i-a trimis direct…