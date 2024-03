Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de automobile Ford Otosan Romania, subsidiara a Ford Otosan A.Ș., a luat un credit sindicalizat in valoare de 435 de milioane de euro pe termen de 7 ani pentru a finanța investiții in uzina de la Craiova. „Imprumutul va contribui la finanțarea viitoarei generații a Ford Transit Courier…

- Romania continua sa se inarmeze! O companie sud-coreeana a facut public faptul ca urmeaza sa incheie un contract de export de arme cu Romania. Așadar, s-a aflat ca Romania urmeaza sa incheie un contract imens cu o companie sud-coreeana care produce arme . Mai exact, guvernul de la București ar urma…

- Exista indicii clare ca turismul elen, dupa un an record in 2023, se indreapta spre o crestere de aproximativ 10% in 2024, informeaza publicatia Ekathimerini, transmite AGERPRES . Pe langa majorarea numarului de rezervari pentru vacante in Grecia cu 12% in ianuarie, comparativ cu perioada similara din…

- CARAȘ-SEVERIN – Masurile recent luate au fost prezentate, intr-o declarație politica, de catre deputatul social-democrat Marius Damian! In condițiile in care cu toții ne dorim sa cumparam și sa consumam produse romanești de calitate, susținerea fermierilor și producatorilor romani este foarte importanta.…

- Compania Mecanica de Echipamente Speciale, o societate din Neamt, a mai bifat o premiera la nivel continental. Este lider in Europa de Est in utilaje tehnologice pentru industria petroliera, petrochimica, energetica si nucleara

- Daca Ucraina nu reinnoiește acordul cu Rusia de a transporta gaze naturale pe teritoriul sau, Moscova va folosi rute alternative și aprovizionare pe mare, a declarat astazi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, scrie energypress.gr.Este de remarcat faptul ca ruta prin Ucraina și conducta…

- Cristiano Bergodi (59 de ani), antrenorul lui Rapid, a tras concluziile dupa cantonamentul de pregatire din Antalya și a oferit cateva indicii despre abordarea primului meci oficial pentru giuleșteni, pe 19 ianuarie, cu FCU Craiova. Rapid a disputat 3 partide amicale in cantonamentul din Turcia. Giuleștenii…

- Cea mai vanduta mașina in 2023 in Marea Britanie este fabricata 100% in Romania. Societatea pentru producatori și comercianți de motoare din Marea Britanie a prezentat cea mai populara mașina a anului 2023. Conform datelor publicate de SMMT, Marea Britanie a inregistrat cel mai bun an de la pandemie…