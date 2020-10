Stiri pe aceeasi tema

- Deși are o cariera de succes in modelling, Pamy iubește muzica enorm. Artista lanseaza prima sa piesa și colaboreaza cu Dorian Popa pentru „Te lo juro”, un single cu versuri in spaniola și cu un videoclip ce iți taie respirația. „Te lo juro” este despre o poveste pasionala de dragoste, urmarita totuși…

- Dorian Popa aduce succesul chiar și celor care il ironizeaza! Piesa „inoata, Cheluțu’ ” se pare ca deschide o serie de melodii cu același laitmotiv. Dorian Popa, ironizat intr-o manea dupa succesul cu ‘Inoata, cheluțu’ Succesul incredibil al lui Dorian Popa cu piesa ‘Inoata, cheluțu’ i-a adus ironii…

- De ziua internationala a cainelui, Dorian Popa lanseaza o piesa dedicata cainelui sau, Chelutu, deja celebru in mediul online. In doar 4 ore de cand a fost publicat, videoclipul a adunat peste 400.000 de vizualizari. Chelutu a fost invitat surpriza si in videoclipul piesei „Sar pe noi”, lansat pe 7…

- Dorian Popa a spart topurile muzicale cu o piesa noua in care vedeta este cațelul interpretului. Cațelul Cheluțu a avut o viața grea inainte ca Dorian Popa sa il adopte. Dorian Popa a rupt topurile cu o melodie noua. Cațelul sau, vedeta videoclipului Cațelul Cheluțu a devenit faimos in mediul virtual…

- Silvia Stoiana a lansat o noua piesa care se va regasi pe albumul ei de debut, melodia „Ține-ma de mana“ continuand seria melodiilor pop cu mesaj optimist lansate de studenta Facultații de Muzica și Teatru din orașul nostru. „Am scris aceasta piesa sensibila din dorința de a incuraja cuplurile sa nu…

- Dorian Popa face cinste de ziua lui cu o noua colaborare cu Liviu Teodorescu. Cei doi artiști au lansat piesa „Sar pe noi”, in avans de ziua de naștere a lui Dorian, pe care și-o sarbatorește astazi, 7 august. „Sar pe noi” este a doua piesa pe care o lanseaza in colaborare Dorian și Liviu, […] The post…

- KARYM, Georgiana Lobonț și Armin Nicoara șocheaza pe toata lumea! Cei trei artiști colaboreaza pentru o piesa la care nu se aștepta nimeni. Fanii așteapta cu nerabdare sa asculte ce a ieșit! Urmeaza colaborarea momentului. Cei trei artiști și-au unit forțele și au gasit rețeta perfecta pentru o piesa…