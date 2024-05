Creşterea cererii de benzină va încetini anul acesta din cauza vânzărilor mai mari de vehicule electrice în China şi SUA In cea mai scazuta crestere din 2020, cererea este probabil sa creasca cu 340.000 de barili pe zi (bpd), pentru a ajunge la 26,5 milioane de barili pe zi in acest an, spune compania de consultanta Wood Mackenzie, in scadere de la cresterea de 700.000 de barili pe zi de anul trecut, in timp ce China se apropie de punctul de varf al cererii de combustibil pentru transport, in timp ce SUA l-au depasit. ”Gradul de adoptare a vehiculelor electrice a crescut in SUA si China. Pentru acest an, cererea chineza va creste cu doar 10.000 bpd, datorita absorbtiei mai mari a vehiculelor electrice”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Internaționala pentru Energie se așteapta ca vanzarile globale de mașini electrice sa creasca intr-un ritm mai lent in acest an. Și recunoaște ca tranziția catre aceste vehicule ar putea sa nu fie “constanta” și va depinde de accesibilitatea lor. Vanzarile de mașini electrice ar urma sa urce…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol a declarat intr-un raport lunar ca cererea mondiala de petrol va creste cu 2,25 milioane de barili pe zi (bpd) in 2024 si cu 1,85 milioane bpd in 2025. Ambele prognoze au ramas neschimbate fata de luna trecuta. O stimulare a cresterii economice ar putea oferi…

- Numarul masinilor electrice in Germania a crescut anul trecut cu aproape 396.000, la aproape de 1,41 milioane, arata datele publicate de Autoritatea Federala de Transport Auto, ceea ce inseamna ca una din 35 de masini este complet electrica (BEV), transmite DPA, informeaza AGERPRES . Daca se adauga…

- Un producator de scutece din Japonia va inceta sa mai fabrice produsele pentru bebelusi si va creste in schimb productia de scutece pentru adulti, o reflectare a unei realitati cu care se confrunta aceasta tara: imbatranirea rapida a populatiei, relateaza The Guardian, citat de News.ro.Oji Holdings…

- ”In lumea reala, strategia actuala de tranzitie esueaza in mod vizibil pe majoritatea fronturilor, deoarece se ciocneste de cinci realitati dure”, a spus Nasser in timpul unui interviu la conferinta CERAWeek by S&P Global din Houston, Texas. El a aratat ca ”este nevoie urgenta de o resetare a strategiei…

- Dupa anii de pandemie, cererea de țiței atinge recorduri consecutive din toate timpurile, schimband astfel narațiunea ca a atins varful in anii precedenți, scrie energypress.gr. Dupa 101,7 milioane de barili/zi in 2023, estimarea organizațiilor precum AIE este ca va crește din nou in acest an pana…

- Cererea globala de petrol va creste cu 1,9 milioane de barili pe zi (bpd) in acest an, conform unei previziuni a companiei de cercetare energetica Wood Mackenzie, o prognoza apropiata de cea a Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) pentru 2024, transmite Reuters. In observatiile impartasite…

- In observatiile impartasite cu delegatii la un briefing al Wood Mac de miercuri, in timpul conferintei Energy Institute de la Londra, vicepresedintele companiei pentru cercetarea petrolului, Alan Gelder, a anticipat, ca majoritatea celorlalti analisti, ca cea mai mare parte a acestei cresteri va veni…