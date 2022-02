Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit lui Lukasenko, Belarus vrea sa isi intensifice cooperarea militara cu Rusia, pentru a-si imbunatati capabilitatile de aparare, in contextul escaladarii tensiunilor in Europa, dupa ce Moscova a recunoscut independenta celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei.Belarus a anuntat duminica…

- In noaptea de luni spre marti, blindate au fost observate la Makiivka, la periferia orasului Donetk, in estul Ucrainei, in zona separatista prorusa a ”republicii populare” de la Donetk, unul dintre cele doua teritorii carora presedintele rus Vladimr Putin le-a recunoscut independenta intr-un discurs…

- Posibila invadarea a Ucrainei de catre Rusia a readus in prim plan rolul și miza uriașa a aceastei țari in politica europeana și mondiala. Dar, inainte de toate, Ucraina este țara foarte bogata in resurse minerale, dar totodata și o forța agricola și industriala. Ca atare, se pune firesc intrebarea:…

- Doua avioane militare americane au putut fi vazute aterizand luni dimineata pe un aeroport din Polonia, iar mai multe alte zboruri sunt asteptate in cursul zilei pentru a aduce majoritatea trupelor suplimentare a caror trimitere in Europa a fost ordonata de catre presedintele american Joe Biden saptamana…

- Autoritatile ucrainene au îndemnat sâmbata Occidentul sa dea dovada de „vigilenta si fermitate” în negocierile lor cu Rusia, acuzata ca a comasat trupe la frontiera cu Ucraina în vederea unei invazii, informeaza AFP și Agerpres.Rusia dezminte orice plan în…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie vizibila și vocala cu privire la situația de securitate din Europa și acumularile de trupe rusești in apropierea Ucrainei și in regiunea Marii Negre, a declarat luni ministrul de externe Bogdan Aurescu, pledand din nou pentru “aceelerarea pregatirii sancțiunilor” europene…

- Președintele american Joe Biden a declarat, joi, ca i-a transmis clar omologului sau rus, Vladimir Putin, ca orice intrare a trupelor Rusiei in Ucraina va fi considerata o „invazie”, incercand astfel sa clarifice politica Statelor Unite in privința crizei generate de comasarea a peste 100.000 de militari…

- Guvernul SUA a purtat discutii cu mai multe companii internationale de energie cu privire la planuri de urgenta pentru furnizarea de gaze naturale in Europa in cazul in care conflictul dintre Rusia si Ucraina ar intrerupe furnizarea de gaze rusesti, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali…