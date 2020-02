Stiri pe aceeasi tema

- In contextul reuniunii bilaterale Romania NATO pentru analiza capabilitatilor de aparare 2019 2020, secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru a avut o intrevedere cu Paul Savereux, director pentru planificarea apararii in cadrul Diviziei pentru…

- Analiza XTB Romania: Consecințele ieșirii oficiale a Marii Britanii din UE: scadere a atractivitații pe termen scurt și creștere a puterii de negociere pe termen mediu și lung Evenimentul celebrat de eurosceptici și deplans de eurofili, ieșirea oficiala a Marii Britanii din UE in data de 31 ianuarie…

- In condițiile unui parc auto național cu o vechime de 15-16 ani, service-urile prospera, iar numarul acestora este in creștere. La sfarșitul anului 2018, in Romania erau circa 12.600 de service-uri auto, in creștere cu 20% fața de anul 2013, potrivit unei analize a Biroului Asiguratorilor de Autovehicule…

- Indicatorii timpurii arata o încetinire a economiei românești în urmatoarele trimestre, arata o analiza a Euler Hermes, transmisa miercuri HotNews.ro. De exemplu, producția în sectorul auto a scazut din iunie 2019. Mai mult, ne așteptam ca noul guvern al prim-ministrului Ludovic…

- 2020 va fi, pentru multe dintre firmele din Romania, un an in care reorganizarea business-ului se va afla in prim-plan, estimeaza analistii de la Sierra Quadrant, care precizeaza ca 2020 se anunta a fi un an extrem de complicat din punct de vedere macro-economic, cu evolutii impredictibile in zona cursului…

- Aceasta informație vine la scurt timp dupa ce ministrul Finanțelor, Florin Cîtu, a spus într-un interviu dat Bloomberg, ca „avem o rezerva de dimensiune adecvata. Daca va fi nevoie vom interveni pe piata si o vom utiliza". Ceea ce confirma situația grea prin care trece leul,…

- Romania a incheiat preliminariile pentru Euro 2020, primind o corectie zdravana pe „Wanda Metropolitano“ din Madrid: 0-5 cu Spania. E exact ceea ce merita un fotbal in care competenta nu conteaza si in care ne-am obisnuit sa ne pacalim singuri.

- Unitatile de procesare au colectat in luna septembrie 2019 de la exploatatiile agricole si centrele de colectare o cantitate totala de lapte de vaca de 87.975 tone, in scadere cu 0,9% (827 tone) fata de septembrie 2018, cand s-au colectat 88.802 tone de lapte, informeaza luni Institutul National…