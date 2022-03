Stiri pe aceeasi tema

- In acest scop, Ianukovici, care in 2014 a fugit in Rusia, a fost adus la Minsk, unde ar urma sa fie proclamat drept "presedinte al Ucrainei", conform unuia dintre scenariile dezvaluite publicatiei mentionate de o sursa din serviciile secrete ucrainene.Aceste informatii releva posibilitatea ca Kremlinul…

- Kremlinul ar pregati in prezent o operatiune speciala pentru a l inlocui pe actualul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski cu Viktor Ianukovici, fost sef al statului, inlaturat de la putere de valul ineditei miscari de contestare din 2014, intrata in istorie ca Revolutia din EuroMaidan, a informat…

- Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei trebuie oprita cu orice preț, pentru ca in joc nu este doar independența unui stat, Vladimir Putin „viseaza la extinderea puterii ruse peste intregul continent european”, spune, intr-un interviu pentru Libertatea, sovietologa Francoise Thom. Autoare a volumului „Putin…

- Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei dureaza deja de cinci zile. Mai multe explozii puternice au avut loc la Kiev, capitala tarii vecine, in pofida primei runde de negocieri de pace. Intr-un comunicat, Kremlinul si-a prezentat conditiile pentru oprirea invaziei, intre care recunoasterea…

- Recunoașterea celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei si apoi trimiterea de trupe de „mentinere a pacii” au declanșat deja sancțiuni majore din partea Occidentului, iar consecințele ar fi devastatoare pentru economia Rusiei, scrie fostul secretar de stat american Madeleine Albright, intr-un…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan considera ca presedintele american Joe Biden si alte tari occidentale nu au contribuit la reglementarea crizei dintre Rusia si Ucraina si ca nu exista lideri europeni potriviti pentru a solutiona aceasta criza, transmit vineri Reuters si AFP, citand media turce,…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Moscoava a protestat vineri dupa ce o persoana a aruncat un cocktail Molotov spre cladirea consulatului sau din orașul ucrainean Liov, intr-un act pe care l-a denunțat drept „terorist”, relateaza Reuters . MAE rus a convocat un oficial ucrainean pentru a oferi explicații…