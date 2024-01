Stiri pe aceeasi tema

- Analiza Frames. Tichetele de masa au ajuns sa reprezinte, in 2024, unul dintre puținele instrumente eficiente in lupta cu inflația care erodeaza tot mai mult puterea de cumparare. Pe acest fond, piața tichetelor are șanse sa marcheze, in 2024, un record istoric, de peste 7 miliarde de euro, cu condiția…

- Apetitul romanilor pentru automobilele cu propulsie electrica a luat viteza in ultimii ani, iar in 2023 jumatate dintre mașinile inmatriculate la noi in țara au fost electrice. Peste 1,1 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in Romania, in 2023, in crestere cu 3% fata de anul precedent, jumatate…

- Crește valoarea tichetelor de masa cu 5 lei. De la 1 ianuarie 2024, romanii care au in contract un astfel de beneficiu vor primi mai mulți bani. Tichetele de masa ajung la valoarea de 40 de lei in 2024. Valoarea unui tichet de masa la momentul actual este de 35 de lei, iar un angajat are in jur de 20…

- ”Peste 90% dintre firmele din Romania vor acorda bonusuri cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, iar valoarea acestora va fi, in cele mai multe cazuri, intre 1.000 si 1.500 de lei”, arata rezultatele unui barometru de opinie privind situatia de pe piata fortei de munca, in care au fost chestionati…

- ”Peste 90% dintre firmele din Romania vor acorda bonusuri cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, iar valoarea acestora va fi, in cele mai multe cazuri, intre 1.000 si 1.500 de lei”, arata rezultatele unui barometru de opinie privind situatia de pe piata fortei de munca, in care au fost chestionati…

- Valoarea de piata a bursei Indiei a depasit-o pe cea a bursei din Hong Kong, devenind a saptea cea mai mare din lume, pe masura ce optimismul cu privire la perspectivele economice ale tarii a crescut, transmite CNBC, potrivit news.ro.La sfarsitul lunii noiembrie, capitalizarea totala de piata a Bursei…

- „Peste 70% dintre dezvoltatorii imobiliari din Romania prezinta un risc major de insolventa, pe fondul accentuarii provocarilor generate de scaderea vanzarilor din imobiliare si a cresterii taxelor. Datoriile acestora au crescut la peste 100 de miliarde de lei in 2023, pe fondul majorarii costurilor…

- Valoarea medicamentelor eliberate catre pacienti in Romania in perioada octombrie 2022 – septembrie 2023 a fost de 28,7 miliarde lei (5,8 miliarde euro) la pret de distributie, cu 16% mai mult fața de perioada similara anterioara, potrivit datelor Cegedim