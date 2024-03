Stiri pe aceeasi tema

- Principalul eveniment al zilei de miercuri, 13martie, a fost cel reprezentat de anunțarea ratei inflației din februarie. The post ANALIZA ECONOMICA Euro a crescut deși inflația a scazut first appeared on Informatia Zilei .

- In ultimele luni, dupa circa 10 ani de stagnare, s-a observat o creștere a prețului metalului galben, investitorii fiind interesați de plasamentele in așa numitele „refugii”, care ofera protecție. The post ANALIZA ECONOMICA Aurul și bitcoin sunt vedetele acestor zile first appeared on Informatia Zilei…

- Leul a profitat marți, 27 februarie, de menținerea unui nivel ridicat al apetitului pentru risc și s-a apreciat fața de principalele valute. The post ANALIZA ECONOMICA Euro a atins minimul ultimelor doua luni first appeared on Informatia Zilei .

- Evoluția monedei naționale de joi, 22 februarie, a ramas plata, identic cu parcursul pe care il cunoaște din septembrie trecut. The post ANALIZA ECONOMICA Cursul dolarului a scazut ușor first appeared on Informatia Zilei .

- Nivelul redus al aversiunii fața de risc a permis leului sa-și consolideze, pe 19 februarie, poziția de cea mai stabila moneda din regiune. The post ANALIZA ECONOMICA Prețul gramului de aur s-a majorat first appeared on Informatia Zilei .

- Leul, principalul instrument folosit de BNR pentru impingerea prețurilor in jos, nu a fost afectat de anunțul facut de INS... The post ANALIZA ECONOMICA Leul este puternic in fața inflației first appeared on Informatia Zilei .

- Inca din anul 2008, atunci cand a inceput criza financiara odata cu falimentul bancii americane Lehman Brothers, au aparut diverse analize care indicau creșterea euro la 5 lei. The post ANALIZA ECONOMICA Piața monetara in Romania a fost calma din perspectiva euro first appeared on Informatia Zilei .

- Majorarea cererii de moneda americana a determinat, pe 5 februarie, ieșiri de pe activele considerate riscante, și a depreciat atat euro cat și valutele de la marginea zonei, inclusiv a leului. The post ANALIZA ECONOMICA Majorarea cererii de dolari a depreciat euro first appeared on Informatia Zilei…