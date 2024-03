Stiri pe aceeasi tema

Principalul eveniment al zilei de miercuri a fost cel reprezentat de anunțarea ratei inflației din februarie. Dupa ce anul trecut a fost incheiat cu o creștere a prețurilor de 6,61%, inceputul lui 2024 a adus un salt consistent la 7,41%, indus de noile taxe și impozite introduse de guvern. In februarie,…

Februarie a fost o luna pozitiva pentru leu, care s-a apreciat fața de principalele valute și și-a consolidat poziția de cea „mai stabila moneda" din regiune.

Evoluția monedei naționale de joi, 22 februarie, a ramas plata, identic cu parcursul pe care il cunoaște din septembrie trecut.

Moneda naționala a profitat de reducerea aversiunii fața de risc. Cursul euro a scazut de la 4,9771 la 4,9759 lei iar cotațiile au coborat la 4,975 – 4,977 lei.

Piața valutara și monetara locala a fost calma pe 20 februarie, in ciuda framantarilor la nivelul vieții politice intr-un an deosebit de important din punct de vedere electoral.

Leul nu a fost afectat la jumatatea saptamanii atat de creșterea inflației din ianuarie atat pe plan local cat și in Statele Unite. Majorarea prețurilor din SUA a avut ca efect ieșiri de pe activele considerate riscante precum moneda unica sau cele de la marginea zonei euro. Astfel, media monedei maghiare…

In piața monetara se observa o tendința constanta de scadere a indicilor ROBOR și apropierea acestora de pragul de 6%.

Volumul ieșirilor de capital speculativ din țarile de la marginea zonei euro s-a redus, dupa ce piața financiara a dat semne de calmare, dar tendința de depreciere a monedelor s-a menținut.