Analiza dură a unui tricolor înainte de „dubla” naționalei: „Trăim din trecut” Andrei Prepelița, component al primei reprezentative participanta la EURO2016, considera ca ar trebui sa ne vedem lungul nașului și sa nu ne comparam cu marile puteri europene. Deși vede echipa din Kosovo mai buna decat a noastra, antrenorul Gloriei Buzau crede ca avem șanse sa ne calificam la CE 2024, Echipa naționala lupta sa ajunga dupa 8 ani din nou la un turneu final, cel din Germania 2024. Luna aceasta, pe baieții lui Iordanescu ii așteapta doua meciuri extrem de importante: cu Israel, pe 9 septembrie, și cu naționala din Kosovo, trei zile mai tarziu, ambele acasa. In acest moment, Romania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

