Stiri pe aceeasi tema

- UDMR a precizat joi ca nu accepta incitarea la ura impotriva unor oameni de alta culoare care vorbesc alta limba, referindu-se la emigrantii din Sri Lanka angajati brutari la Ditrau. In paralel, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) Csaba Asztalos explica ca comunitatea…

- Sorin Cigan (55 de ani), fostul atacant de la FC Bihor, Brașov și Victoria vorbește despre spectaculosul plan al unei Academii de fotbal langa Oradea, dupa modelul Hagi-Viitorul, idee susținuta de autoritațile de la Budapesta. Cigan va fi managerul general al clubului, iar Ienei e consilierul premierului…

- Simona Halep a declarat ca principaul obiectiv in 2020 este Olimpiada de la Tokyo. "Am analizat programul cu echipa mea și cu apropiații mei. Va fi greu sa particip la Fed Cup anul acesta. Am ales Olimpiada ca obiectiv principal și voi face totul pentru asta. Ca sa fiu apta 100%, am ales sa…

- La 30 de ani de la revoluție, istoricul britanic Tom Gallagher, unul dintre cei mai atenți observatori straini ai evenimentelor din Romania, vorbește intr-un interviu acordat Libertatea despre succesele și eșecurile inregistrate de țara noastra.Istoricul Tom Gallagher, profesor la universitatea Bradford…

- Premierul maghiar Viktor Orban a transmis pe pagina personala de socializare un mesaj dupa infrangerea suferita de Ungaria in fața Romaniei la Campionatul Mondial de handbal feminin, potrivit ziare.com.Șeful Executivului de la Budapesta a ținut sa le incurajeze pe sportivele maghiare, noteaza ziare.com.„Capul…

- Politia din Ungaria a anuntat vineri ca a descoperit 44 de migranti într-un tunel clandestin la frontiera cu Serbia, aparent destinat sa evite gardul de sârma ghimpata ridicat între cele doua tari, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Conform unui comunicat al politiei, cele 44…

- Ungaria a trimis o propunere legislativa catre Comisia Europeana conform careia autoritatile de la Budapesta vor sa modifice normele privind securitatea nucleara, astfel încât un contract cu o valoare de 12 miliarde euro semnat cu un consortiu rus si care vizeaza extinderea centralei nucleare…

- Vorbind la conferinta ''Fourth European Blue Sky'', desfasurata la Budapesta, acesta a spus ca Ungaria ''va pierde mult'' prin iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, intrucat aceasta tara a promovat in cadrul UE o abordare ''suveranista'', in opozitie cu viziunea ''federalista'' a Comisiei…