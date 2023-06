Analiză: cum a schimbat războiul din Ucraina piața de IT din România și din regiune Razboiul din Ucraina a generat o scadere in piața de IT din Romania, insa a adus noi oportunitați prin proiecte complexe in Defence, Cybersecurity și AI. Razboiul din Ucraina a reașezat piața locala de IT – de la creșterea deficitului de programatori, in primele 7 luni de la izbucnirea acestuia, la scaderea brusca a proiectelor, situație care a forțat disponibilizari și a pus presiune pe retenția talentelor, dar și la dezvoltari accelerate in anumite segmente. „Piața de IT a avut fluctuații mari in ultimele 16 luni. Daca, in martie, anul trecut, existau foarte multe proiecte in piața și o nevoie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a reașezat piața locala de IT – de la creșterea deficitului de programatori, in primele 7 luni de la izbucnirea acestuia, la scaderea brusca a proiectelor, situație care a forțat disponibilizari și a pus presiune pe retenția talentelor, dar și la dezvoltari accelerate in anumite…

- Dupa „șapte luni consecutive de scadere“ a prețurilor cerealelor pe piața europeana, se constata și o scadere a inputurilor. Odata cu triplarea prețului ingrașamintelor in 2022, producatorii de cereale și-au cumparat azotul pentru campania 2023 la aproximativ 770 de euro pe tona, ducand costul de producție…

- Relația candva stransa a Poloniei cu Ungaria s-a „schimbat foarte mult” din cauza poziției luate de Budapesta fața de razboiul din Ucraina, a declarat joi premierul polonez Mateusz Morawiecki, intr-un discurs la Washington. El susține ca in prezent țara sa coopereaza mai strans cu Romania și statele…

- PSD solicita Ministerului Afacerilor Externe sa inițieze discuții diplomatice cu autoritațile din Ucraina pentru suspendarea temporara a exporturilor de cereale pe piața romaneasca, dupa modelul aplicat in Polonia. Totodata, social-democrații considera ca Romania trebuie sa fie in continuare alaturi…

- PSD a cerut, marti, Ministerului Afacerilor Externe sa initieze discutii diplomatice cu autoritatile din Ucraina pentru suspendarea temporara a exporturilor de cereale pe piata romaneasca, dupa modelul aplicat in Polonia, anunta formatiunea intr-un comunicat oficial.„PSD solicita Ministerului Afacerilor…

- Romania nu ar fi prima țara europeana care a luat aceasta decizie, Polonia blocand importul de cereale din Ucraina.”PSD solicita Ministerului Afacerilor Externe sa initieze discutii diplomatice cu autoritatile din Ucraina pentru suspendarea temporara a exporturilor de cereale pe piata romaneasca, dupa…

- Dan Hurduc, fermier si cultivator de cereale, sustine ca problema majora este ca agricultorii nu-si pot vinde marfa, ca Portul Constanta este suprasolicitat. El a explicat ca Ucraina produce de trei, patru ori mai multe cereale decat Romania, iar tara noastra nu poate suporta logistic cantitatile de…

- Inainte de razboiul la scara larga declansat de Rusia impotriva Ucrainei, Romania era perceputa de majoritatea ucrainenilor de rand drept un stat sarac, corupt, care are probleme cu minoritatea roma si, cel mai important, ca ar avea in mod constant pretenții fața de Ucraina: fie in privinta minoritatii…