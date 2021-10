Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, dupa ce Guvernul Citu a fost demis prin motiune de cenzura in Parlament, ca ceea ce caracterizeaza cel mai bine Romania de azi este cuvantul ”criza”.

- USR PLUS va vota orice moțiune de cenzura va ajunge prima la vot, iar prima la vot ar urma sa ajunga cea depusa astazi de PSD, asta in condițiile in care in cazul celei depuse de USR PLUS - AUR se așteapta motivarea CCR. „Florin Cițu va pleca demis prin moțiune de cenzura” a anunțat Ionuț…

- Curtea Constitutionala discuta marti sesizarea premierului Florin Citu privind existenta unui conflict juridic intre Parlament si Guvern pe tema motiunii de cenzura depuse de USR PLUS si AUR.

- Președintele Camerei Deputaților și președinte al PNL, Ludovic Orban, face o mișcare politica care va involbura serios apele in interiorul PNL. Deși, in partid, s-a votat pentru susținerea demersurilor lui Florin Cițu, inclusiv in ceea ce privește blocarea moțiunii de cenzura, Ludovic Orban…

- „Anomalia politicii romanești..., nu cred ca am intalnit in 30 de ani așa ceva, e ca primul ministru PNL Florin Cițu a facut o sesizare de conflict președintelui PNL Ludovic Orban și al Camerei Deputaților. PNL in acest moment are toata puterea in Romania: au președintele țarii, președintele Senatului,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a inregistrat, miercuri, sesizarea Executivului cu privire la un posibil conflict juridic intre Guvern si Parlament pe tema motiunii de cenzura, au declarat, pentru AGERPRES, surse din CCR. Instanta constitutionala urmeaza sa stabileasca un termen pentru transmiterea…

- Premierul Florin Citu a depus la Curtea Constitutionala o sesizare cu privire la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala dintre Parlament si Guvern pe tema motiunii de cenzura a USR PLUS si AUR, in care se invoca o conduita "neconstitutionala, deopotriva neloiala si abuziva, fata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, da garantii ca atat timp cat el conduce Partidul National Liberal, niciun parlamentar al acestei formatiuni politice nu va vota o motiune de cenzura impotriva unui guvern liberal.