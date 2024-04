In contextul alegerilor europarlamentare din iunie 2024, procesul de depunere a candidaturilor a fost marcat de implicarea a 15 partide și alianțe politice, alaturi de 7 candidați independenți. Cu toate acestea, analiza datelor disponibile scoate in evidența unele deficiențe in Legea Electorala, care ar putea afecta transparența și corectitudinea procesului electoral. Una dintre problemele majore […] The post Analiza candidaturilor depuse pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024: deficiențe in Legea Electorala și implicațiile lor appeared first on Puterea.ro .