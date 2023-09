Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5 miliarde de euro, cuprinse in nu mai puțin de 13 scheme de finanțare, cu alocari intre 90 de milioane de euro și Programul Regional, cu peste 4 miliarde euro, au la dispoziție autoritațile publice locale in aceasta toamna, sume ce pot fi accesate de Unitațile Administrativ Teritoriale (UAT)…

- Autoritatile publice au la dispozitie peste 5 miliarde euro pentru investitii in modernizarea si dezvoltarea oraselor si comunelor din Romania in aceasta toamna. Sunt fonduri pentru infrastructura rutiera, energie regenerabila, mobilitate si regenerare urbana, arata o analiza a companiei REI Group.…

- Domnul Adrian Ioan Vestea, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, s a intalnit astazi, 7 septembrie 2023, la sediul ministerului, cu E.S. Victor Chirila, ambasadorul Republicii Moldova in Romania, si cu Andrei Spinu, ministrul infrastructurii si dezvoltarii regionale din Republica…

- In vederea fundamentarii strategiei, a fost realizata evaluarea sectorului turistic romanesc. Aceasta analiza a fost realizata in anul 2018 si actualizata in anul 2022. De asemenea, strategia isi planifica si majorarea incasarilor din turismul international la 1,59 miliarde euro in 2025, la 2,27 miliarde…

- Marile cluburi din Europa se tem ca iși vor pierde vedetele pe care le-au cumparat cu bani mulți și pe care le platesc cu zeci de milioane de euro pe an. Arabia Saudita vrea sa devina o forța in fotbalul mondial, iar cluburile din prima liga au la dispoziție un buget colosal pentru achiziții de […]…

- BAT, JTI, PMI și Imperial Tobacco au investit pana acum in Romania circa 1,8 miliarde de euro și vireaza anual la buget aproximativ 4 miliarde de euro, insemnand accize, TVA și alte taxe și impozite.

- Nicolae Ciuca anunta ca autoritatile locale vor putea accesa credite de la Trezorerie cu dobanzi mici. Acestea vor putea accesa credite cu dobanzi mici de la Trezorerie si nu vor mai avea plafonarea de 10 la suta la achizitia de bunuri si servicii.„Camera Deputatilor a adoptat un cadru legislativ care…