Stiri pe aceeasi tema

- Analistul si strategul George Friedman sustine, intr-o analiza a estului Europei in contextul razboiului din Ucraina, ca Romania urmeaza cursul evenimentelor si astfel „este, poate, cea mai abila din toata Europa de Est”

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ofera energie Moldovei si Romaniei, dar cere sa fie aprovizionat cu gaz, pentru a reduce depedenta de Rusia. Declaratia a fost facuta intr-un interviu pentru presa poloneza, publicat pe 29 aprilie, informeaza focus.ua, citate de newsmaker.md. Liderul de la…

- Intrebat daca in Romania vor fi creșteri de 40% ca in restul Europei la prețul la oua, ministrul Adrian Chesnoiu a susținut ca diferența de preț, intre Romania și alte țari din Europa, va fi mult mai mica. Pentru ca, la ouale de consum, producția este cu mult peste cererea din piața interna, a explicat…

- Crizele de toate felurile, care ne dau zilele acesta știrile de breaking news, m-au facut sa reflectez la asemanarile dintre deciziile artizanilor de fond ale acestora. Angela Merkel pentru Europa și Klaus Iohannis pentru Romania. Doamna de fier a Europei lipsește suspect din peisajul cotidian zguduit…

- „Lauda-ma gura“. Premierul Nicolae Ciuca s-a apucat sa se impauneze cu ajutorul pe care l-a dat Romania ucrainenilor. „Romania a stralucit”, a afirmat prim-ministrul roman susținand și ca „Razboiul a revenit in prim-planul istoriei Europei, iar dreptul internațional a fost pus intre paranteze”. „Razboiul…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit marți seara, la Digi24, despre razboiul declanșat de Rusia in Ucraina. Gazetarul spune ca „Ucraina e Romania!”. „Ucraina și Romania inseamna Europa. Rusia, in momentul de fața a declarat razboi Europei. A declarat razboi NATO, a declarat razboi Statelor Unite, a declarat…

- Drama refugiatilor din Ucraina este speculata de traficantii de persoane, atrag atentia mai multe ONG-uri. In special tinerele ucrainence se pot trezi in situatia in care romanii care le ofera gazduire vor, de fapt, sa profite de pe urma lor, sub umbrela solidaritatii, informeaza Observatornews . Nu…

- La ora la care scriem astea tensiunea pluteste in aerul Europei si chiar al lumii: ostile stau fata in fata si se privesc peste o granita nu foarte indepartata. Au mai fost situatii de criza, insa ne desparteau de ele multe mii de kilometri; maieul e mai aproape de trup decat paltonul si Ucraina e mai…