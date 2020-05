Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cel mai vechi fond forestier din Europa, dar padurile sunt amenintate de activitatile ilegale de defrisare, noteaza publicatia germana Die Zeit."Cu mult inainte ca regii si imparatii sa imparta Europa intre ei, o specie de arbori domnea peste tot continentul. Era acestor arbori…

- In total. 140.902 de decese au fost inregistrate in lume (pentru 2.125.041 de cazuri), dintre care 92.900 in Europa (1.082.135 cazuri), ccel mai afectat continent. Statele Unite reprezinta tara care are cele mai multe victime (31.590), inaintea Italiei - 22.170, Spaniei - 19.130, Frantei - 17.920 si…

- In total, 131.319 de decese au fost recenzate in lume, pentru 2.029.917 de cazuri, dintre care 88.716 in Europa (1032.227 cazuri), continentul cel mai afectat. Statele Unite a inregistrat cel ami mare numar de morti (26.950), inaintea Italiei - 21.645, a Spaniei - 18.579 si a Frantei - 17.167.

- PANDEMIE CORONAVIRS. In total, 100.661 de decese au fost raportate, dintre care 70.245 in Europa, continentul cel mai afectat. Italia este tara care a inregistrat cele mai multe victime, 18.849, inaintea Statelor Unite (17.925), Spaniei (15.843) si a Frantei (13.197). COVID-19. Cand…

- Analiștii de la Deutsche Bank au publicat un studiu care prezice cand ar urma sa fie eliminate restricțiile și carantina impuse de guverne pentru combaterea raspandirii coronavirusului, pe baza experienței din China, unde dupa mai multe luni de lupta ... The post Cand va fi ridicata carantina din cauza…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut intr-o scrisoare deschisa catre italieni si publicata joi de cotidianul La Repubblica , ca blocul european a gresit pentru ca nu a sprijinit Italia inca din primele zile ale crizei coronavirusului, dar a subliniat ca acum acest lucru…

- Activitatea sectorului industrial din zona euro "s-a prabusit" in martie, din cauza fracturarii lanturilor globale de aprovizionare, ca urmare a masurilor de izolare adoptate la nivel global pentru a stopa extinderea pandemiei de coronavirus. Rezultatele sondajului lunar realizat de…

- Senegalezul Pape Diouf, fostul presedinte al clubului francez de fotbal Olympique Marseille, a incetat din viata la 68 de ani, fiind victima noului coronavirus, a anuntat familia sa, citata de AFP. Diouf a fost internat intr-un spital din Dakar si urma sa fie adus la Nisa (sud-estul Frantei) cu un zbor…