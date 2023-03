Prim-ministrul Regatului Unit, Rishi Sunak, si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au anuntat luni acordul privind Cadrul Windsor, care urmareste sa stabileasca controversatul Protocol al Irlandei de Nord. Protocolul a fost o problema de lunga durata pentru partidele unioniste pro-Brexit din Irlanda de Nord si a blocat Adunarea decentralizata a Irlandei de Nord in ultimul an, dupa ce Partidul Democrat Unionist si-a dat demisia in semn de protest. Desi este asteaptat sa treaca prin Parlamentul britanic, acordul a fost primit cu mesaje mixte de la Belfast, DUP examinand in prezent…