ANAF vinde mașini. Cât costă un Audi, sau un Range Rover și când se pot cumpăra ANAF anunța ca va scoate la vanzare mai multe autoturisme, in perioada urmatoare, care pot fi achiziționate prin licitație sau vanzare directa. Atunci cand o mașina nu se vinde la prima licitație, prețul scade cu 25% pentru adoua tentativa. Daca nici a doua oara mașina nu se vinde, prețul scade din nou cu 25% pentru a treia licitație. Apoi, indiferent de cate ori este scoasa la vanzare, prețul de pornire al licitației nu poate fi mai mic de 50% din primul preț. In unele cazuri, mașinile nu au acte sau chei. Totodata, unele mașini trebuie preluat de cumparatori pe platforma, anunța digi24. 9 ianuarie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

