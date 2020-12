Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat, cu ocazia vizitei la centrul organizat la Romexpo, unde romanii vor fi imunizați impotriva virusului Sars-Cov-2, ca Romania va primi un milion de doze de vaccin. ”Astazi a fost aprobata strategia de vaccinare impotriva noului coronavirus, o campanie de vaccinare care va…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut joi seara o conferința de presa. In cadrul acesteia, oficialul a transmis ca este foarte posibil ca Romania sa beneficieze la inceputul anului 2021 de prima tranșa a vaccinului.

- ”Mai mult de jumatate (55%) dintre bucurestenii care locuiesc in prezent cu chirie nu au in plan sa-si cumpere un apartament in urmatorul an si vor sa ramana in chirie”, arata un studiu recent realizat de Unlock Research pentru Colliers International, lider pe piata de evaluari si consultanta rezidentiala…

- Aflat in vizita la Spitalul Universitar București, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre campania de vaccinare anti COVID-19. „In acest moment, știm sigur ca sunt mai multe tipuri de vaccin care sunt in faza avansata de testare-aprobare și este foarte posibil ca la inceputul anului viitor…

- Peste 16.000 de contribuabili – pe lista celor care vor fi executați silit din cauza neachitarii taxelor și impozitelor locale N. Dumitrescu Pentru unii dintre ploieșteni, pandemia nu a constituit o piedica in ceea ce privește achiziția de noi bunuri, nu neaparat de stricta necesitate. Astfel, potrivit…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii ca, in vederea aplicarii in bune condiții a prevederilor Convenției dintre Romania și Republica Portugheza pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, ratificata prin…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca organizarea alegerilor parlamentarfe pe 5-6 decembrie este fundamentala pentru ca Parlamentul sa fie complet funcțional și a putea lua masurile necesare in gestionarea pandemiei. „Ultima zi in care se mai pot depune candidaturile. Intram in linie dreapta pentru…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala, prin Direcția Generala Antifrauda Fiscala, a declanșat operațiunea "Mercur", cea mai ampla acțiune de verificare a veniturilor nedeclarate obținute din...