- Pe data de 23 mai 2021, dupa balul de absolvire, doi elevi de la Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Andrei” din Galați au lovit un barbat cu batele in cap, iar mai apoi l-au injunghiat. Conform anchetatorilor Lucian Gabriel Zaharia și George Micu, cei doi faptași, nu au premeditat aceasta crima, tot conflictul…

- Carmen Negoița a fost casatorita cu milionarul Ionuț Negoița. Concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a trecut printr-un divorț greu, iar in prezent cei doi nu au mai pastrat niciun fel de relație.Desparțirea de tatal copiilor ei a fost dureroasa. Carmen Negoița și-a deschis sufletul și a vorbit…

- La fața locului s-au deplasat criminaliști și polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale.Persoana nu prezinta urme vizibile de violența. Trupul neinsuflețit a fost transportat la morga pentru necropsie, in vederea stabilirii cauzelor decesului.Cercetarile in acest caz continua.

- Chirurgii vasculari ai IMSP SCR „Timofei Moșneaga” au realizat o premiera naționala in medicina, astfel salvand viața unui pacient. Aceștia au efectuat protezare extraanatomica transobturatorie ilio-poplitee cu autovena, unui barbat de 71 de ani. Cu alte cuvinte, medicii au reușit sa salveze atat piciorul…

- Focuri de arma in parcarea unui bloc din Craiova. Un barbat in varsta de 43 de ani a fost impușcat de catre un individ. Victima a ajuns la spital cu doua plagi impușcate in brațul stang și le-a marturisit oamenilor legii ca l-a recunoscut pe individul ce a comis fapta, deși avea fața acoperita.

- Ramona de la Clejani a divorțat de tatal copiilor ei și a trecut prin cea mai dificila perioada a vieții sale. Ce s-a intamplat, de fapt, intre ea și fostul ei soț. Adevarul a ieșit la iveala abia acum. Care este adevarul despre divorțul Ramonei de la Clejani Clipe de coșmar pentru Ramona de la […]…

- Lidia Buble a atras atenția cu o postare recenta pe Instagram. Cantareața in varsta de 28 de ani a surprins cu ipostaza in care s-a fotografiat chiar ieri, 8 august. Artista a postat la secțiunea Instastory pe Instagram un selfie alaturi de un barbat misterios. Nu i-a dezvaluit numele, dar nu i-a aratat…