Stiri pe aceeasi tema

- Model pentru copii romani, Ana Maria Branza a lasat spada pentru a fi un grațios personaj Disney. Campioana mondiala la scrima a acceptat sa dea voce sirenei Perla din remake-ul de mare succes ”Litlle mermaid” (”Mica Sirena”) produs de Walt Disney Pictures. Varianta dublata in limba romana a celebrei…

- Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST) susține ca a intrat in posesia unor noi documente care arata „cine sunt beneficiarii reali ai bugetului Sportului, cine primește de ani de zile premieri la nivel maxim indiferent de rezultatele sportive obținute, fara sa conteze daca participa sau nu la competiție,…

- Presedintele Klaus Iohannis a evidențiat relatiile speciale ale Romaniei cu Brazilia, respectiv cu orașul Rio de Janeiro, punctand faptul ca, in urma cu 95 de ani, odata cu stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele doua țari, Romania a inființat, la Rio de Janeiro, prima sa legație din America Latina.…

- Bernadette Szocs este destul de cunoscuta in lumea sportiva fiind considerata una dintre cele mai bune jucatoare din Romania la tenis de masa. Tanara in varsta de 28 de ani a intrat in atenția lumii mondene dupa ce fostul ei iubit, barbatul alaturi de care campioana a trait o frumooasa poveste de dragiste,…

- REȘIȚA – Era proba in care, la ultimele trei ediții ale Jocurilor Olimpice, Romania a fost reprezentata de reșițeanul Marius Cocioran! Aceasta va fi inlocuita de o proba noua de mars, stafeta mixta maraton! Competiția se va disputa pe distanta unui curse de maraton (42,195 km) și va reuni la start…

- Romania a facut un salt de sase pozitii in clasamentul mondial al selectionatelor masculine de fotbal si se afla acum pe locul 46, conform ierarhiei publicate joi de FIFA, potrivit Agerpres."Tricolorii", care au invins luna trecuta Andorra si Belarus in preliminariile EURO 2024, au un total de 1.444,58…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, și omologul sau din Emiratele Arabe Unite, Ahmad Belhoul Al Falasi, au semnat un memorandum de intelegere, prin care au fost puse bazele pentru dezvoltarea sistemelor de invatamant preuniversitar si superior.

- Lilia Cosman, o americanca de 16 ani, se pregatește la Deva și vrea sa fie cu echipa de gimnastica a țarii noastre la Olimpiada de la Paris. Lilia Cosman din Michigan a lasat tot in America și a venit sa faca performanța in Romania. Sportiva se pregatește la Deva cu Liliana Cosma, antrenoarea care a…