- Ana Bogdan (30 ani, 71 WTA) s-a calificat in finala turneului WTA 125 de la Parma, Italia, care este dotat cu premii in valoare de 100.000 euro, dupa ce a invins-o pe Anna Bondar, cu 6-3, 6-4. Romanca noastra, a doua favorita, a reușit sa obțina victoria dupa un meci de doua ore și 40 de minute. In…

- Ana Bogdan a invins-o pe Jaqueline Cristian cu scorul de 4-6, 6-1, 7-6 (7/1), joi, intr-un duel romanesc jucat in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Parma (Italia), dotat cu premii totale de 100.000 de euro

- Jucatoarele romance de tenis, Jaqueline Cristian și Ana Bogdan, se vor confrunta in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Parma, un eveniment cu premii totale in valoare de 100.000 de euro. Aceasta intalnire in sferturi va asigura prezența unei reprezentante din Romania in semifinalele competiției.…

- Ana Bogdan și Jaqueline Cristian au trecut de primul meci la turneul WTA 125 de la Parma. Pentru acest prim succes, romancele si-au asigurat un cec de 1.740 de euro si 15 puncte WTA . Jaqueline Cristian (25 ani, 107 WTA), a cincea favorita, s-a calificat in optimi de finala ale turneului WTA 125 de…

- Ana Bogdan, Irina Bara si Andreea Mitu s-au calificat in optimile de finala ale turneului Tiriac Foundation Trophy, de categorie WTA 125, care are loc in aceasta perioada la Centrul National de Tenis din Bucuresti. Principala favorita a competiției, Ana Bogdan (62 WTA) a castigat dramatic meciul cu…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, sambata, in finala turneului BCR Iasi Open (WTA 125), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, dupa ce a invins-o pe Raluka Serban, jucatoare romana care reprezinte Cipru, cu 6-3, 4-6, 6-3.

