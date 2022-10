Stiri pe aceeasi tema

Irina Bara a fost eliminata luni la amiaza din proba de dublu a turneului de tenis Transylvania Open, ce are loc zilele acestea la Cluj. Romanca și partenera ei, georgiana Ekaterine Gorgodze, au fost invinse de perechea rusa alcatuita din Kamilla Rakhimova și Yana Sizikova, anunța Mediafax.

Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (53 WTA, favorita nr. 6) s-a calificat joi in semifinalele turneului WTA de la Parma (Italia), dotat cu premii totale de 203.204 euro, dupa ce a trecut in sferturile de finala, in doua seturi, de compatrioata sa Irina Begu (33 WTA, favorita nr. 3), 6-2, 7-6 (8/6).

Jucatoarea estoniana de tenis Anett Kontaveit (4 WTA, principala favorita) s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 din capitala tarii sale, Tallinn, dotat cu premii totale de 203.024 de euro, dupa ce a trecut in doua seturi, in optimi, de cehoaica Tereza Martincova (75 WTA).

Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens (50 WTA, a patra favorita) a fost eliminata miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Parma, dotat cu premii totale de 203.204 euro, dupa ce s-a inclinat in trei seturi, 7-5, 2-6, 7-5, in fata muntenegrencei Danka Kovinic (78 WTA).

Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Parma, dotat cu premii totale de 203.204 euro, dupa ce a invins-o pe slovaca Anna Karolina Schmiedlova, cu 6-2, 3-6, 6-3.

Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza (12 WTA, favorita nr. 3), campioana la Roland Garros in 2016 si la Wimbledon in 2017, a fost eliminata surprinzator in sferturile de finala ale turneului Pan Pacific Open, de categoria WTA 500, de la Tokyo, de catre rusoaica Liudmila Samsonova (30 WTA)

Clubul CFR Cluj a anuntat, vineri dimineata, ca a obtinut serviciile fotbalistului senegalez Ibrahima Mbaye, fundas in varsta de 27 de ani.

Jucatoarea romana de tenis Alexandra (Cadanțu) Ignatic (172 WTA) a parasit joi turneul de tenis pe zgura de la Hamburg, fiind invinsa in optimile de finala de favorita numarul 7 a competiției, belgianca Maryna Zanevska (72 WTA), anunța mediafax.