Ana Birchall are simptome grave după confirmarea că s-a infectat cu coronavirus, deși este vaccinată Fostul ministru al Justiției Ana Birchall a anuntat ca a fost confirmata pozitiv la coronavirus, dupa o deplasare la Bruxelles, desi a fost “extrem de atenta”. Birchall a scris pe Facebook ca are simptome destul de grave, deși este vaccinata, dar spera sa se simta mai bine in urmatoarele zile. Ana Birchall a scris ca […] The post Ana Birchall are simptome grave dupa confirmarea ca s-a infectat cu coronavirus, deși este vaccinata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

