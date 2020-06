Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a publicat, vineri, noi directive cu privire la purtarea mastilor si o recomanda in caz de transmitere generalizata a noului coronavirus si unde este greu de mentinut distanta fizica, scrie AFP.

- Pentru a fi cat mai in siguranta atunci cand mergeti la plaja, specialiștii recomanda sa nu stati langa necunoscuti și sa purtati masca atunci cand intrati in contact cu alti oameni. De asemenea, este important sa evitati sa impartiti mancarea cu altii si sa nu folositi toaletele publice. Expertii…

- Francezii nu vor reveni "imediat si, probabil, nu foarte curand la viata de dinaintea" crizei COVID-19, a avertizat seful guvernului francez, conform agentiei AFP, citata de Agerpres. In contextul in care presedintele Emmanuel Macron a cerut prezentarea unui plan de iesire din carantina pana…

- Purtarea maștilor de protecție va deveni obligatorie in Bulgaria. Masura intra in vigoare duminica și este menita sa limiteze raspandirea noului coronavirus, mai ales pe perioada sarbatorilor pascale, conform Agerpres.Guvernul de la Sofia doreste ca purtarea mastii sanitare in locurile publice sa fie…

- Un medic in varsta de 57 de ani, din Kentucky, Statele Unite ale Americii, a fost filmat in timp ce-și strangea fiica de gat, revoltat fiind de faptul ca n-a respectat distanțarea sociala.

- Turkmenistan este una dintre cele 21 de tari din lume care nu au raportat pana acum cazuri de coronavirus. Mass media controlate de stat nu mai au voie sa scrie cuvantul „coronavirus" si nici sa relateze despre acest subiect. Toate brosurile de sanatate din scoli sau de la locuri de munca au fost modificate…

- Premierul ceh Andrej Babis l-a sfatuit duminica pe presedintele american Donald Trump sa poarte o masca pentru a contribui la limitarea raspandirii noului coronavirus, transmite AFP. ''Dl. Presedinte @realDonaldTrump, incercati sa atacati virusul in maniera ceha'', a scris pe Twitter…

- Italia a primit, miercuri seara, cea mai proasta veste de la inceputul epidemiei de coronavirus: au fost 475 de morți in 24 de ore, iar cazurile nou confirmate se ridica la 4.207.Experții au avertizat ca de fapt varful epidemiei in Italia se va atinge in 23-25 martie, scrie digi24.ro.