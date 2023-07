Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile iraniene si-au inteensificat in mod "considerabil" in ultimele luni represiunea impotriva femeilor acuzate ca nu poarta valul islamic, a denuntat miercuri organizatia neguvernamentala pentru drepturile omului Amnesty International, al carei cartier general se afla la Londra, potrivit AFP.Iranul…

- Romanii care calatoresc in Spania, cu mașina, trebuie sa se puna la curent cu reglementarile rutiere, Autoritațile spaniole au inasprit legea pentru cei care circula pe șosele și au introdus noi sancțiuni pentru cei care incalca regulile de baza. Incalcarea regulilor de circulație pe drumurile din Spania…

- Comunitatea internationala a promis luni aproape 1,5 miliarde de dolari pentru a ajuta Sudanul in timp ce acesta plonjeaza intr-o spirala a distrugerii si a violentei cu o viteza "fara precedent", transmite AFP, citat de Agerpres."Aceasta criza va necesita un sprijin financiar sustinut si sper ca…

- Asociația Salvați Copiii Romania atrage atenția ca multe dintre gravidele din Romania, o treime mai bine zis, nu iși fac analizele necesare in timpul sarcinii. Pentru a aduce la cunoștința problemele create astfel, specialiștii locali ai organizației, s-au alaturat medicilor voluntari din cadrul Asociației…

- Aproape 80 de eleve din Afganistan au ajuns la spital dupa ce se crede ca au fost otravite in doua incidente separate care au avut loc la școli din nordul țarii, a declarat duminica, 4 iunie, un oficial local din domeniul educației, citat de The Guardian.Atacurile au avut loc in districtul Sangcharak…

- Fostul lider al PDM, Vladmir Plahotniuc, nu se afla in cautare internaționala. Potrivit Ministrului de Interne, Ana Revenco, fișa lui Plahotniuc nu este una activa, motiv prin care, autoritațile centrale au lansat demersuri directe catre autoritațile din țarile care se cunoaște sau care se presupune…

- O actiune globala de combatere a comertului ilegal de pe dark web (internetul intunecat) a dus la 288 de arestari si la confiscarea a aproximativ 51 de milioane de euro in numerar si moneda virtuala, a anuntat marti Europol. Autoritatile din noua tari au inchis platforma ilegala "Monopoly Market", suspectii…

FOTO ȘTIREA TA| Camere de supraveghere la containerele de gunoi din Alba Iulia: Ce amenzi risca cei care arunca deșeurile pe strada Autoritațile locale au montat camere…